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طعن ضابط إسرائيلي في سجن نفحة واستنفار شديد في صفوف الأسرى

20 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 20 - ديسمبر - 2021 6:00 مساءً
توتر في سجون الاجتلال

توتر في سجون الاجتلال

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أفادت هيئة الأسرى والمحررين، مساء اليوم الإثنين، بطعن ضابط اسرائيلي يعمل في ادارة السجون في سجن نفحه من قبل أحد الاسرى الفلسطينيين، وذلك في اعقاب الهجمة الشرسة والمستمرة على الاسرى والاسيرات خلال الايام الماضية.

وقالت مصادر فلسطينية إن الاسير المجاهد يوسف طلعت المبحوح من مدينة غزة هو منفذ عملية الطعن في السجون.

بدورها، قالت المتحدثة باسم إدارة سجون الاحتلال إن إصابة ضابط في سجن نفحة بقسم حركة “حماس”، وهو يتلقى العلاج في عيادة السجن، وإصابته طفيفة

وحملت الهيئة، اسرائيل المسؤولية الكاملة عن اي تدهور، خصوصاً وان قوات من جيش الاحتلال ووحدات القمع في طريقها الى سجن نفحة.

فيما أكد إعلام الأسرى وجود حالة استنفار شديدة في صفوف الأسرى وسط توتر يسود كافة أقسام السجن.

وأشار إعلام الاسرى إلى أن قوات كبيرة تابعة لإدارة سجون الاحتلال تتجه إلى سجن نفحة، محذرا من حملة قمع ممنهجة وجرائم جديدة بحق الأسرى.

وشدد على أن عملية الطعن في سجن نفحة تأتي انتقامًا للأسيرات في سجن الدامون، كاشفا أن بطلها هو الأسير يوسف المبحوح من سكان جباليا شمال قطاع غزة

بدوره، حمل مدير مكتب إعلام الأسرى أ. ناهد الفاخوري إدارة سجون الاحتلال كامل المسؤولية عن مجريات الأحداث داخل السجون، مؤكدا أن ما جرى من قبل الأسرى رد فعل طبيعي على جريمة الاعتداء والتنكيل بالأسيرات.

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