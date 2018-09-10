طعن 7 أشخاص بسكين في باريس.. والقبض على المنفّذ

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أعلنت الشرطة الفرنسية عن اعتقال رجل أقدم على طعن 7 أشخاص ، بينهم سائحان بريطانيان، بسكين في العاصمة الفرنسية باريس .

وأفاد مصدر قضائي فرنسي، أنه وبحسب المؤشرات الأولية، لا توجد دلائل على أن الهجوم مرتبط بالإرهاب.

وافادت الشرطة الفرنسية أن بين الذين طعنوا أربعة إصاباتهم خطرة ، فيما التحقيقات بدأت مع الفاعل الذ يتم القبض عليه وكان يحمل سلاحا أبيض وقضيب حديد، لمعرفة أسباب فعلته.

وأوضح مصدر قريب من التحقيق، أن “لا شيء في هذه المرحلة يُظهر مؤشرات على الطابع الإرهابي لهذا الإعتداء”، مضيفاً أنّ المنفّذ المزعوم للهجوم هو أفغاني على الأرجح.

وكشف مصدر في الشرطة، انّ الرجل اعتُقل بأيدي فريق من مكتب مكافحة الجريمة. وحصلت الوقائع قُبيل الساعة 23:00 (21:00 بتوقيت غرينتش) في الدائرة 19 شمال باريس على طول قناة “أورك”.

وبحسب مصدر قريب من التحقيق، “قام رجل من الجنسيّة الأفغانية على الأرجح بمهاجمة أشخاص مجهولين في الشارع”. وأوضح مصدر في الشرطة انّ هناك سائحَيْن بريطانيَيْن بين الجرحى.

بدورها، أشارت مصادر عدّة الى أنّ أحد شهود العيان أُصيب بصدمة. وكُلّفت الشرطة القضائيّة إجراء تحقيق في مُحاولات الإقدام على القتل العمد، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.

المصدر وكالات