طفل بعمر الـ 6 سنوات يطلق النار على مدرس بولاية فرجينيا الأمريكية!

قالت الشرطة الأمريكية إن طفلا عمره ست سنوات أطلق النار على مدرس وألحق به إصابات (الجمعة 61-2023) في مدرسة ابتدائية في نيوبورت نيوز بولاية فرجينيا الأمريكية.

وقالت إدارة شرطة نيوبورت نيوز في بيان إن الإصابة التي لحقت بالمعلم لا تشكل خطرا على حياته.

ولم يصدر تفسير إضافي لكيفية حصول طفل عمره ست سنوات على سلاح ناري ولا الدرجة التي يعرف بها الطفل كيفية التحكم في السلاح. وقالت الشرطة إنه تم احتجاز الطفل.

ولم يصب أي طلاب في الحادث.

في سياق متصل، تعرض أكثر من 6 آلاف طفل في الولايات المتحدة للقتل، أو الإصابة بطلقات نارية خلال عام 2022، وهو أعلى رقم تم تسجيله في تاريخ منظمة أرشيف عنف السلاح غير الربحية التي تتعقب حوادث إطلاق النار البالغ تسع سنوات.

تشمل حالات قتل الأطفال بالرصاص في عام 2022 أيضًا 19 طالبًا ، جميعهم يبلغون من العمر 11 عامًا أو أقل ، قُتلوا في إطلاق نار جماعي في 24 مايو في مدرسة روب الابتدائية في أوفالدي فيما يعرف بمذبحة تكساس.