طفل عمره عامان من بين 28 قتيلاً في هجوم روسي على كييف

قالت يوليا سفيريدينكو رئيسة وزراء أوكرانيا اليوم الجمعة إن جثة طفل يبلغ من العمر عامين عثر عليها تحت الأنقاض بعد هجوم روسي كبير بطائرات مسيرة وصواريخ على كييف أمس الخميس، مما يرفع عدد القتلى إلى 28 إضافة إلى إصابة أكثر من 150.

وهذا الطفل هو الثالث بين قتلى الهجوم، الذي أطلقت فيه روسيا أكثر من 300 طائرة مسيرة وثمانية صواريخ في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس.

وقالت خدمة الإنقاذ إن 16 من المصابين أطفال، وهو أكبر عدد من الأطفال يصابون في هجوم واحد على عاصمة أوكرانيا منذ بدأت روسيا غزوها الشامل قبل نحو ثلاثة أعوام ونصف العام.

وأعلنت سلطات المدينة اليوم الجمعة يوم حداد في وقت استمرت فيه عمليات الإنقاذ.

وقالت سفيريدينكو على إكس “تم صباح اليوم انتشلت جثة طفل يبلغ من العمر عامين من بين الأنقاض ليرتفع إجمالي القتلى إلى 28، منهم ثلاثة أطفال”، مضيفة أن أكثر من 150 شخصا أصيبوا.

وتابعت قائلة “يمتلك العالم كل الأدوات اللازمة لضمان مثول روسيا أمام العدالة. ما ينقصنا ليس القوة، بل الإرادة”.

وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة في تصريحات أدلى بها للصحفيين في المكتب البيضاوي أمس الخميس سلوك روسيا “المثير للاشمئزاز” تجاه أوكرانيا لكنه قال إنه ليس واثقا من أن العقوبات ستردع موسكو.

وأمهل ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حتى الثامن من أغسطس آب لإبرام اتفاق وإلا فستواجه روسيا المزيد من الضغوط الاقتصادية.

أكثر من 3800 طائرة مسيرة وحوالي 260 صاروخا

من جهته قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم إن روسيا استخدمت أكثر من 3800 طائرة مسيرة وحوالي 260 صاروخا في هجماتها على أوكرانيا في يوليو تموز.

وكتب زيلينسكي على إكس “نحن نقدر حقيقة أن الرئيس ترامب والقادة الأوروبيين والشركاء الآخرين يرون بوضوح ما يحدث ويدينون روسيا”.

لكنه أضاف أن الهجمات الروسية لا يمكن أن تتوقف إلا من خلال الجهود المشتركة بين الولايات المتحدة وأوروبا والجهات الفاعلة العالمية الأخرى.