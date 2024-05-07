طلاب بريطانيون يقيمون احتجاجات تضامنية مع الطلاب الأمريكيين خلال أزمة غزة

نظم طلاب بريطانيون مخيمات احتجاجية في حرمي جامعتي أكسفورد وكمبردج تعبيرًا عن تضامنهم مع أقرانهم في الولايات المتحدة، وذلك في دعم لغزة.

ونصب الطلاب العشرات من الخيام ذات الألوان الزاهية على المروج خارج متحف جامعة أكسفورد للتاريخ الطبيعي الذي يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر.

وقال الطلاب، وهم يقفون أمام الخيام وعلى بعضها العلم الفلسطيني، إنهم ينضمون إلى 100 جامعة في أنحاء العالم للاحتجاج على الحرب الإسرائيلية في غزة، والتي حصدت أرواح أكثر من 34700 فلسطيني حتى الآن.

الاحتجاجات في بريطانيا تتناقض بشكل صارخ مع المشاهد الصادمة في الجامعات الأمريكية على مدى الأسبوعين الماضيين حين استخدمت شرطة مكافحة الشغب الهراوات وقنابل الصوت لتفريق مئات المتظاهرين واعتقالهم.

ولم يكن هناك وجود واضح للشرطة في احتجاج أكسفورد، وفقا لمصور رويترز في الموقع.

وألهمت احتجاجات جامعة كولومبيا في نيويورك الطلاب في عشرات الجامعات الأمريكية وغيرها لتنظيم مظاهرات مماثلة دعوا خلالها إلى وقف إطلاق النار ووقف التعامل مع الشركات التي تربطها علاقات مع إسرائيل.

وقالت روزي ولسون (19 عاما) الطالبة في جامعة أكسفورد إنه من خلال تنظيم احتجاجات طلابية مماثلة لما يحدث في الجامعات الأمريكية “نظهر قوة موحدة نكون فيها متحدين معهم، متحدين مع غزة ومتحدين مع هذه الحركة في جميع أنحاء العالم”.

وقال متحدث باسم جامعة أكسفورد إن الإدارة كانت على علم بالمظاهرة.

وأضاف “نحترم حق طلابنا وموظفينا في حرية التعبير في شكل احتجاجات سلمية. نطلب من كل من يشارك أن يفعل ذلك باحترام وتمدن وتفهم… لا يوجد مكان للتعصب في جامعة أكسفورد”.