طلب أوكرانيّ من أميركا: نحن في حاجة "عاجلة" لأنظمة دفاع جوي

مع احتدام المعارك في باخموت، أكد رئيس الأركان الأوكراني، فاليري زالوجني، لنظيره الأميركي مارك ميلي، أنّ بلاده ما زالت في حاجة عاجلة لأنظمة دفاع جوي.

وكتب زالوجني عبر حسابه في “تليغرام”، أنّه أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال ميلي، ناقشا خلالها عددًا من الموضوعات المهمة وركزت بالتفصيل على مسألة الاحتياجات الدفاعية لأوكرانيا.

كما قال إن الطرفين ناقشا توريد الذخيرة والمعدات، وشدد على الحاجة إلى تعزيز القدرات الدفاعية للمساعدات الأوكرانية، بحسب موقع “Ukrinform”.

بالإضافة إلى ذلك، أبلغ زالوجني ميلي عن الوضع في ساحة المعركة، واتفق الطرفان على مواصلة الحوار والعمل المشترك.