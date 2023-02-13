"طلب غريب" من ابن الـ 8 سنوات بعد انتشاله من تحت الأنقاض

بعد 155 ساعة قضاها تحت أنقاض منزله في منطقة نورداغي في غازي عنتاب جنوب تركيا، تمكن عمال الإغاثة من إنقاذ الطفل سميح إيج إينسيه، البالغ من العمر 8 سنوات، وانتشاله من تحت الحطام.

إلا أنّ الصغير فاجأهم بطلب غريب، إذ قال للمسعفين: “أحضروا لي الكثير من المشروبات والعصائر، والمثلجات أيضًا”.

هذا وقد نقل الطفل المصاب لاحقاً إلى المستشفى بسيارة الإسعاف، بحسب ما أفادت صحيفة “يني شفق” التركية .

وعلم أنه تم إخراج 6 أشخاص من حطام نفس المبنى قبل ذلك أيضاً.

يشار إلى أن الزلزال الذي ضرب البلاد بقوة 7,8 درجة على مقياس ريختر يوم الاثنين الماضي، حاصداً أكثر من 35 قتيلاً، حوّل غازي عنتاب إلى منطقة شبه مدمرة بالكامل، حيث تحولت المنازل برمتها إلى ركام، وتقطعت الطرقات، فيما حلت الخيام مكان الأبنية من أجل إيواء آلاف الناجين من الكارثة.

فيما تتوقع منظمات عدة وعلى رأسها الأمم المتحدة، أن يتضاعف عدد الضحايا في الأيام المقبلة، لا سيما بعد رفع المزيد من الأنقاض.