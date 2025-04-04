السبت 7 شوال 1446 ﻫ - 5 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

طلب كبير على الذهب في الصين وسط مخاوف الحرب التجارية

4 - أبريل - 2025
آخر تحديث: 4 - أبريل - 2025 12:36 مساءً
الذهب

الذهب

A A A
طباعة المقال

ارتفع الطلب على الذهب في الصين هذا الأسبوع مع تزايد عمليات الشراء في الملاذات الآمنة وسط مخاوف الحرب التجارية، فيما أحجم العملاء في الهند عن الشراء متوقعين انخفاض الأسعار.

في الصين، أكبر مستهلك للذهب في العالم، فرض التجار علاوة سعرية تراوحت بين ست دولارات و13 دولارا للأوقية (الأونصة) فوق أسعار المعاملات الفورية بالسوق العالمية، مقارنة بخصم أربعة دولارات وعلاوة بلغت دولارا الأسبوع الماضي.

وقال المحلل المستقل روس نورمان “أعتقد أن هذا يعكس حقيقة أننا في سوق قوية في الاتجاهين.. من ناحية تجتذب حالة عدم اليقين السائدة مستثمرين جددا بينما يتجه آخرون إلى الخروج للفوز بالأسعار القياسية”.

وأضاف “سمعنا أن هناك تجارة نشطة للسبائك المسكوكة حديثا”.

في غضون ذلك، من المتوقع أن تواصل البنوك المركزية شراء الذهب هذا العام بسبب المخاطر الناجمة عن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كشف ترامب يوم الأربعاء عن خطته المنتظرة بشأن الرسوم الجمركية، والتي تضمنت فرض رسوم 10 بالمئة كحد أدنى على معظم السلع التي تستوردها الولايات المتحدة، إلى جانب رسوم جمركية أعلى بكثير على سلع من عشرات الدول.

وفي الهند، قدم التجار هذا الأسبوع خصومات تصل إلى 20 دولارا للأوقية فوق الأسعار المحلية الرسمية، بما يتضمن رسوم استيراد ستة بالمئة وضريبة مبيعات ثلاثة بالمئة، مقارنة بخصم بلغ 33 دولارا الأسبوع الماضي.

وقال متعامل في الذهب يعمل في بنك خاص في مومباي “التقلبات المستمرة في الأسعار تدفع المشترين إلى التراجع. إنهم يترددون في انتظار استقرار الأمور”.

وفي اليابان، استقر سعر بيع الذهب عند علاوة 0.5 دولار.

وقال أحد التجار في طوكيو “شهدنا بعض عمليات البيع لجني الأرباح، ولكن عندما انخفضت الأسعار، كانت هناك بعض عمليات الشراء”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي
في ظل التهديدات الأمريكية لإيران.. غروسي يحذر من خطورة التصعيد في المنطقة
مئات الآلاف يتظاهرون في إسبانيا احتجاجاً على أزمة السكن
مئات الآلاف يتظاهرون في إسبانيا احتجاجاً على أزمة السكن.. إليكم التفاصيل
مقاتلون من كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس. رويترز
القسام تنشر فيديو لأسيرين إسرائيليين تحت عنوان "قريباً.. الوقت ينفد"

الأكثر قراءة

ديفيد شينكر
ديفيد شينكر يكشف ما ستقوله أورتاغوس... "وهناك مواجهة ستحصل"!
سلاح "حزب الله"
الدبلوماسية في الأجواء.. والحزب للدولة: السلاح بيدك!
غارة إسرائيلية تستهدف القيادي بحماس حسن فرحات في صيدا
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قيادي بحماس في صيدا.. فمن يكون؟