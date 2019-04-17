طلقات نارية مجهولة باعتصام الخرطوم.. وإصابة شخص

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أفادت موفدة “العربية”، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، بسماع دوي إطلاق نار في الجهة الغربية من مقر اعتصام القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم.

وأضافت أنه فور سماع إطلاق النار، تدافع المعتصمون للاختباء والاحتماء في مكان آمن قريب. فيما طالبت اللجان الأمنية من الموجودين الجلوس أرضا حتى هدوء الأوضاع.

وطالبت قوات الجيش بالبقاء في منطقة آمنة إلى حين انتهائها من تمشيط المنطقة والقبض على المسلحين الذين أطلقوا النار.

ووصلت حالة إصابة واحدة إلى العيادة المركزية في مقر الاعتصام. وقال الطبيب المناوب إن الإصابة بالرصاص الحي، موضحا أنها في الساعد الأيمن وليست خطيرة.

وذكر شهود عيان أن قناصة أطلقوا النار من أعلى مبنى قريب، مؤكدين أنها ليست المرة الأولى.

من جانبه، ذكر عضو تجمع المهنيين أمجد فريد أن قناصة ميليشيات الدولة العميقة (كتائب الظل) أطلقت النار على القيادة العامة من فوق مفوضية العون الإنساني (هاك)، موضحا أن المبنى يتبع لأمن الإسلاميين.

ورأى فريد في تعليقه على الحادثة أن “الغرض هو استفزاز الجيش ومحاولة تخويف المعتصمين من اعتصامهم الذي يشكل الضامن الوحيد والضغط لتصفية الدولة العميقة مرة واحدة وإلى الأبد”، على حد تعبيره.

ولم يتسن لموفدتنا التأكد من مصدر مستقل.

في السياق، يستمر اعتصام آلاف السودانيين في مقر القيادة العامة للجيش السوداني وسط الخرطوم، الثلاثاء، لليوم الحادي عشر على التوالي.

وأكد تجمع المهنيين السودانيين استمرار الاعتصام حتى تتحقق المطالب الرئيسيّة والتي من بينها محاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم من النظام السابق.

وشدد تجمع المهنيين على سلمية الاعتصام، محذرا من محاولات التخريب المتعمدة ممن أسماهم بأعداء الثورة.

ودعا تجمع المهنيين إلى الخروج في مظاهرات الأربعاء للمهنيين باسم الموكب الأبيض من أمام مستشفى الخرطوم التعليمي وحتى قيادة القوات المسلحة.