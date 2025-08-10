الأحد 16 صفر 1447 ﻫ - 10 أغسطس 2025 |
"طلوع الفجر".. زامير يعلن عن بدء تمرين "مفاجئ" للجيش الإسرائيلي!

منذ 49 دقيقة
آخر تحديث: 10 - أغسطس - 2025 12:22 مساءً
دبابة ومركبة مدرعة إسرائيلية تدخلان إسرائيل من غزة، 28 يوليو 2025. رويترز

كشف مكتب رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، أن التمرين المفاجئ الذي يحمل اسم “طلوع الفجر”، وانطلق هذا الصباح في مواقع لم يكشف عنها بعد، يتضمن التدرب على أحداث متعددة وسيناريوهات معقدة في عدة جبهات متزامنة في مسرح الحرب بأكمله، حسبما ورد في موقعي “واللا” و”بحداري حريديم” العبريين.

يأتي إطلاق الجيش الإسرائيلي تدريبه المفاجئ هذا في وقت يتزايد فيه التوتر في عدة جبهات بالفعل من غزة، ولبنان، وسوريا، وحتى إيران واليمن، ويهدف لاختبار جاهزية الجيش لحدث وصفوه بـ”المتفجر وواسع النطاق”.

وشبّه موقع “سروجيم” الإسرائيلي هذا الحدث وكأنه بمثابة “استعداد لمواجهة هجوم 7 أكتوبر جديد، لكن من عدة جبهات”.

ووفق “بحداري حريديم”، فإنه “في إطار التمرين، سيتم التدرب على سيناريوهات مفاجئة. ويُجرى التفتيش بقيادة ورفقة فريق من مفتشي القوات النظامية والاحتياطية”.

وبدأ الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، تنفيذ عملية اختبار هيئة الأركان تحت قيادة مراقب الجيش، العميد احتياط عوفر ساريغ.

وأفاد مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: “سيواصل الجيش سلسلة من أنشطة التدقيق في جميع القيادات والفروع والوحدات من أجل تحسين كفاءتها وجاهزيتها”.

يتزامن ذلك مع ما ذكرته “القناة 12” حول أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتقديم تفاصيل خطة الاحتلال الكامل لغزة، وأقرها الكابينت رغم معارضته، وستكون الخطة التنفيذية برؤيته التي تخرج العملية من المحاور التي كان يطالب بها رئيس الوزراء لمحاور عرضها رئيس الأركان، وسط أنباء أشارت لها صحيفة “معاريف” العبرية، عن تسوية للخلافات الحادة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان زامير”.

ومن أهم محاور العملية المرتقبة، تعبئة حوالي 6 فرق بقوة نحو 250 ألف جندي. 

كما يتزامن التمرين مع طلب سيقدمه اليوم الأحد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس للحكومة، بتجديد استدعاءات بنحو 430 ألف جندي.

