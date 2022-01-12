طهران.. إعادة الباحثة الفرنسية – الإيرانية فاريبا عادلخاه إلى السجن

أعادت السلطات الإيرانية إلى السجن الباحثة الفرنسية‎ ‎‏-‏‎ ‎الإيرانية فاريبا عادلخاه، الموقوفة في إيران منذ العام 2019 والتي كانت ‏تخضع للإقامة الجبرية منذ أكتوبر 2020‏‎.‎

وقالت لجنة دعم عادلخاه ومقرها بباريس في بيان: “علمنا بصدمة وغضب كبيرين أن فاريبا عادلخاه… أعيد احتجازها في سجن ‏إيوين” في طهران‎.‎

وحكم سابقاً على الباحثة المعروفة في مجال الأنتروبولوجيا الاجتماعية والسياسية بالسجن خمس سنوات “للتآمر على الأمن القومي”، ‏وسنة “لنشر الدعاية الكاذبة ضد النظام”.‏

يذكر أن الباحثة البالغة من العمر 62 عاماً متخصصة في قضايا إيران ما بعد الثورة الإسلامية في جامعة “سيانس بو” الفرنسية‎.‎