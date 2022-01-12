الأربعاء 9 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 12 يناير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

طهران.. إعادة الباحثة الفرنسية – الإيرانية فاريبا عادلخاه إلى السجن

منذ ساعة واحدة
طهران

طهران

A A A
طباعة المقال

أعادت السلطات الإيرانية إلى السجن الباحثة الفرنسية‎ ‎‏-‏‎ ‎الإيرانية فاريبا عادلخاه، الموقوفة في إيران منذ العام 2019 والتي كانت ‏تخضع للإقامة الجبرية منذ أكتوبر 2020‏‎.‎

وقالت لجنة دعم عادلخاه ومقرها بباريس في بيان: “علمنا بصدمة وغضب كبيرين أن فاريبا عادلخاه… أعيد احتجازها في سجن ‏إيوين” في طهران‎.‎

وحكم سابقاً على الباحثة المعروفة في مجال الأنتروبولوجيا الاجتماعية والسياسية بالسجن خمس سنوات “للتآمر على الأمن القومي”، ‏وسنة “لنشر الدعاية الكاذبة ضد النظام”.‏

يذكر أن الباحثة البالغة من العمر 62 عاماً متخصصة في قضايا إيران ما بعد الثورة الإسلامية في جامعة “سيانس بو” الفرنسية‎.‎

    المزيد من أخبار العالم

    كورونا ايطاليا
    إيطاليا.. انخفاض طفيف بإصابات كورونا مع ارتفاع حالات الوفاة
    منظمة الصحة العالمية
    الصحة العالمية: الحصار يحول تيغراي إلى جحيم
    بلغاريا كورونا
    بالفيديو: محتجون على إلزامية التطعيم حاولوا اقتحام البرلمان البلغاري

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    اليكم أول مرّشح رسمي للإنتخابات النيابية المقبلة
    الجيش الإسرائيلي
    قرار مفاجئ للجيش الإسرائيلي.. تقليص إجازات الجنود وإلغاء التدريبات
    قطع طرقات
    إضراب الخميس.. إليكم الطرقات المقطوعة غداً