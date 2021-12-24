السبت 21 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 25 ديسمبر 2021 |
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طهران: القوات المسلحة الإيرانية في قمة الاستعداد لمواجهة التهديدات

منذ 3 ساعات
اللواء محمد باقري

اللواء محمد باقري

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أعلن قائد الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري أن قوات بلاده باتت “في قمة الاستعداد” وأنها “أكثر استعدادا من أي وقت مضى” لمواجهة التهديدات.

وقال باقري، إن “جميع القوات المسلحة، بما في ذلك الحرس الثوري والجيش، مستعدة للرد على التهديد بشكل فوري وحاسم إذا كان هناك تهديدا ضد البلاد، وإلحاق الهزيمة بالأعداء”.

وفي تصريح للصحفيين، على هامش المرحلة الأخيرة من “مناورات الرسول الأعظم” للحرس الثوري الإيراني، قال باقري “على الرغم من أننا لا نأخذ التهديدات على محمل الجد، إلا أننا نفترض التهديدات 100 في المئة؛ إذ إننا اليوم أكثر استعدادا من أي وقت مضى”.

وأضاف باقري أن المناورات كان مخططا لها مسبقا “إلا أنها أجريت في الوقت الحاضر نظرا للتهديدات الصهيونية الفارغة”.

وأشار إلى أن “التمرينات التي أجريت بنجاح خلال هذه المناورات قدمت نموذجا صغيرا لقدرات إيران الصاروخية”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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