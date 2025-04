طهران تؤكد: سنمنح المحادثات مع واشنطن فرصة حقيقية

من المتوقع أن تبدأ المحادثات بين إيران والولايات المتحدة غدًا السبت في سلطنة عمان، وسط حالة من عدم الوضوح بشأن طبيعتها، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، فيما شددت وزارة الخارجية الإيرانية على التزامها بإعطاء الفرصة للدبلوماسية.

In earnest & with candid vigilance we are giving diplomacy a genuine chance.

U.S. should value this decision formed despite their prevailing confrontational hoopla.

We do not prejudge…

We do not predict…

We intend to assess the other side’s intent & resolve this Saturday.…

— Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) April 11, 2025