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طهران تؤكد: مستعدون لتبادل السجناء مع الولايات المتحدة

13 - يوليو - 2021
ايران

علم ايران

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قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إن هناك مفاوضات جارية لتبادل السجناء الإيرانيين والأمريكيين، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها عند التوصل إلى نتائج.

وأضاف ربيعي في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: “المفاوضات تشمل كذلك السجناء الإيرانيين في الدول الأخرى الذين تم اعتقالهم بطلب من واشنطن.. نحن مستعدون لتبادل كافة السجناء مع الولايات المتحدة الأمريكية”.

إلى ذلك قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أمس الاثنين، إن بلاده تجري مفاوضات لإطلاق سراح المواطنين الإيرانيين المحتجزين في الولايات المتحدة ودول غربية أخرى.

أضاف أن هذه القضية “تحظى بأولوية كبيرة ولطالما اقترح وزير الخارجية (الإيراني) تبادل جميع السجناء الإيرانيين والأمريكيين، وقد أولت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أيضا أهمية لهذه القضية منذ بدء نشاطها، والمفاوضات جارية في هذا الصدد، وإذا ما وصلت إلى نتيجة فسيتم الإعلان عنها في حينها”.

يذكر أن روبرت مالي، المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، قال إن إدارة بايدن تريد إطلاق سراح جميع الأمريكيين “المحتجزين ظلما” في إيران، ولن تقبل “اتفاقا جزئيا” للإفراج عنهم.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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