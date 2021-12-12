طهران تتهم كندا بانتهاك حقوق مئات الآلاف من الإيرانيين

قال أمين لجنة حقوق الإنسان التابعة للسلطة القضائية في إيران، كاظم غريب آبادي، إن الحكومة الكندية تنتهك حقوق مئات الآلاف من الإيرانيين.

وقال في تصريحات نقلتها شبكة “نورنيوز” إن “كندا التي تقترح قرارات أممية ضد إيران تحت ذريعة انتهاك حقوق الإنسان، هي نفسها تنتهك حقوق الشعب الإيراني ولا تحترم حقوق 400 ألف إيراني يقيمون في كندا من خلال عدم موافقتها لتوفير الخدمات القنصلية لهؤلاء الأشخاص.. ورغم هذا الانتهاك الصارخ تعترض علينا إذا قمنا بمعاقبة مجرم ما”.

وأضاف أن “من يفرض العقوبات على الشعب الإيراني، أو يشارك في تنفيذها… يعتبر عدوا لشعبنا ولا يمكن اعتباره مناصرا للإيرانيين”.

وكانت إيران رفضت الشهر المنصرم مشروع قرار يتهمها بانتهاكات لحقوق الإنسان وعرضته كندا والولايات المتحدة وإسرائيل في الأمم المتحدة، داعية للتركيز على مساءلة هذه الدول على جرائمهم.

وقالت نائبة رئيس البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، زهراء إرشادي، في كلمة ألقتها ردا على مشروع القرار المعروض للجنة الثالثة الأممية الخاصة بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية، إنه مغرض وغير بناء “ويمثل خطوة سياسية غير صادقة وغير قابلة للدفاع”.

وشددت إرشادي على أن مشروع القرار “مُمتلِئ بالأخطاء الموضوعية ويبين التحريف الانتقائي والمسيس للحقائق الموجودة، ويجسد السياسة العدائية التي تتعمد تحريض الآخرين تحت ذريعة التخويف من إيران”.

وأشارت إلى أن إيران اعتبرت بصراحة ومنذ بدء تكوين هذا القرار أنه مرفوض حاله كحال القرارات الأخرى.