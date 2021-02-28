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طهران تتوعد بالرد على قرار محتمل ضدها من قبل "الطاقة الذرية"

28 - فبراير - 2021
علي أكبر صالحي رئيس وكالة الطاقة الذرية الإيرانية

علي أكبر صالحي رئيس وكالة الطاقة الذرية الإيرانية

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حذر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن قرار محتمل من مجلس المحافظين للوكالة سيتم اتخاذه ضد طهران على خلفية قرارها وقف العمل بالبروتوكول الإضافي الذي يمنع ”التفتيش المفاجئ“ للمواقع النووية الإيرانية.

وقال صالحي خلال اجتماعه مع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، الأحد، إنه ”حذر بشكل مكتوب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن أي قرار محتمل ضد إيران يتخذه مجلس محافظي الوكالة“.

وهدد صالحي بحسب ما نقلت عنه الوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، بأنه ”إذا أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا ضد إيران، فإن إيران سترد“، دون أن يوضح طبيعة هذا الرد.

والثلاثاء الماضي بدأت إيران رسميا خطوة إضافية على صعيد خفض تعهداتها النووية، إذ أعلنت وقف العمل بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي الذي يسمح بالزيارات المفاجئة لمفتشي وكالة الطاقة الذرية.

وقال المرشد الإيراني علي خامنئي الإثنين الماضي، إن ”إيران عازمة على تطوير قدراتنا النووية تماشيا مع حاجات البلاد“، مشيرا إلى أنه ”لن يتم إيقاف تخصيب اليورانيوم عند نسبة 20% وسنرفعها حسب الحاجة وقد تصل إلى نسبة 60%“.

وتحاول إيران عبر خفض التزاماتها في الاتفاق النووي الضغط على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من أجل العودة للاتفاق النووي المبرم عام 2015 بهدف رفع العقوبات الصارمة على طهران، التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عقب انسحابه من الاتفاق في مايو 2018، بحسب “إرم نيوز”.

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