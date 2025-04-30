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طهران تنفي العمل التخريبي في انفجار رجائي

منذ 10 ساعات
تصاعد الدخان، بعد انفجار في ميناء الشهيد رجائي في بندر عباس، إيران. رويترز

تصاعد الدخان، بعد انفجار في ميناء الشهيد رجائي في بندر عباس، إيران. رويترز

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أوضح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أنه لا يوجد دليل على وجود تدخل خارجي، بينما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة تفاصيل الانفجار الهائل الذي وقع السبت الماضي في ميناء رجائي، بمدينة بندر عباس، جنوب إيران،.

وقال إبراهيم رضائي في تصريحات، اليوم الأربعاء، إن “اشتعال النيران والانفجار في ميناء رجائي لا علاقة له بالقطاع الدفاعي أو القوات المسلحة”، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

كما أكد أنه “بحسب المعلومات التي وصلته، لم يعثر على أي دليل أو وثيقة تشير إلى وجود تدخل خارجي أو تورط عناصر أجنبية في الحادث”.

مواد كيمياوية خطيرة
وكان الانفجار الذي سمع دويّه على بعد عشرات الكيلومترات وقع في أحد أرصفة الميناء القريب من مدينة بندر عباس الكبرى على مضيق هرمز الاستراتيجي، الذي يمر عبره خُمس إنتاج النفط العالمي، على بعد نحو ألف كيلومتر من طهران.

فيما أكد محمد عاشوري محافظ هرمزكان (جنوبا)، حيث يقع المرفأ في تصريحات تلفزيونية مساء الاثنين أن “فرضية العمل التخريبي عارية عن الصحة”.

بينما أوضحت مصلحة الجمارك في المرفأ أن حريقا في مستودع لتخزين مواد كيمياوية خطيرة قد يكون السبب وراء الحادثة.

في حين عزى وزير الداخلية، إسكندر مؤمني، الأمر إلى “حصول تقصير وخصوصا عدم الالتزام بالإجراءات الأمنية والإهمال”.

وكانت السلطات الإيرانية أعلنت، أمس الثلاثاء، استئناف عمل مصلحة الجمارك في المرفأ، حيث خلف الانفجار أضرارا مادية كبيرة ونحو 70 قتيلاً ومئات الجرحى.

    المصدر :
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