طهران: خطة العمل الشاملة المشتركة أصبحت فارغة من المضمون

رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، على بيان الترويكا الأوروبية بشأن الاتفاق النووي، قائلا إنه بالنسبة لإيران، فإن خطة العمل الشاملة المشتركة أصبحت فارغة من المضمون.

وفي تغريدة عبر “تويتر”، قال زاده: “أي بيان حول خطة العمل الشاملة المشتركة يفشل في ذكر مسؤولية الولايات المتحدة، يعبر عن الجهل المطلق”، مشيرا إلى أنه “إذا تريد الدول الأوروبية الثلاث أن تؤخذ على محمل الجد كشريك منصف فعليها التصرف كشريك”.

وأعلن أنه “بالنسبة لإيران، فإن خطة العمل الشاملة المشتركة أصبحت فارغة من المضمون عندما لم تتحقق المكاسب الموعودة على أرض الواقع”، مشددا على أن “هذه الوعود يجب أن تتحقق، في نهاية المطاف”.