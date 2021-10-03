طهران: سنواصل تخصيب اليورانيوم بلا استخدامه لإنتاج القنبلة النووية

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية ونائب الرئيس الإيراني، محمد إسلامي، اليوم الأحد، أن بلاده ستواصل عملية تخصيب اليورانيوم، مشيرا إلى أنها لن تستخدم ذلك لإنتاج القنبلة النووية.

وقال خلال اجتماع مع لجنة الطاقة النووية في البرلمان الإيراني: “نحن بصدد تأمين 50 % من حاجتنا للطاقة الكهربائية عبر المفاعلات النووية وهذا هو هدفنا الرئيس للمرحلة القادمة”، وتابع: “سنواصل تخصيب اليورانيوم ولن نستخدم ذلك لإنتاج القنبلة النووية”.

وإضافة إلى ما أكده إسلامي، لفت إلى أن التشريعات الخاصة بالجمهورية الإسلامية، وفتوى المرشد الأعلى لإيران، تحظر صنع أسلحة نووية.

وقال: “لذلك، برنامجنا النووي يحمل طابعا سلميا بحتا؛ وسنخصب اليورانيوم بالضبط إلى مستوى عدم تخطي حدود ما هو مسموح به”.

يشار إلى أن إيران تخوض مفاوضات في العاصمة النمساوية فيينا، منذ نيسان الماضي، مع عدة دول من أجل إحياء الاتفاق النووي، وقد توقفت عند الجولة السادسة منه، بناء على طلب إيران لحين تولي الحكومة الجديدة برئاسة إبراهيم رئيسي.