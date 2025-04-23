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طهران: عقوبات واشنطن على قطاع الطاقة تناقض مسار المفاوضات

منذ ساعة واحدة
إسماعيل بقائي

إسماعيل بقائي

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قال إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الأربعاء إن العقوبات الأمريكية الجديدة على قطاع الطاقة تعكس افتقار الولايات المتحدة “لحسن النوايا والجدية” بشأن الحوار مع طهران.

جاء ذلك قبل محادثات نووية جديدة من المقرر عقدها قريبا بين إيران والولايات المتحدة.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أعلن أمس الثلاثاء عن تأجيل اجتماع فني غير مباشر على مستوى الخبراء بين طهران وواشنطن إلى يوم السبت المقبل.

وأوضح بقائي أن الاجتماع التشاوري الفني بين البلدين الذي كان من المقرر عقده اليوم الأربعاء تأجل بناء على مقترح عُمان وموافقة الوفدين الإيراني والأميركي.

    المصدر :
  • رويترز

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