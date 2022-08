طهران: عودة واشنطن للاتفاق لا تحتاج أي تفاوض

بعيد انتهاء المحادثات بين طهران والقوى المشاركة في الاتفاق النووي التي عقدت افتراضيا اليوم الجمعة، أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي لا تحتاج أي مفاوضات.

وأعلن رفض بلاده العودة للالتزام بالاتفاق قبل رفع العقوبات الأميركية، قائلاً: “عند إلغاء واشنطن الحظر والتحقق من ذلك، سنوقف خطوات تقليص الالتزامات بموجب الاتفاق تلقائيا”.

تمضي على المسار الصحيح

من جهته، قال السفير الروسي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن المحادثات بين القوى العالمية وإيران بشأن الاتفاق النووي المتعثر المبرم في 2015 انتهت، مضيفا أن الانطباع الذي لديه هو أن الأمور تمضي على المسار الصحيح.

وكتب ميخائيل أوليانوف بتغريدة على تويتر “انتهى اجتماع اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) عبر الإنترنت.. كانت المناقشات شبيهة بمحادثات العمل وستستمر. الانطباع الذي لدينا هو أننا على المسار الصحيح لكن الطريق لن يكون سهلا، وسيحتاج جهودا مكثفة. الأطراف المعنية تبدو مستعدة لذلك”.

The virtual meeting of the Joint Commission of #JCPOA is over. Discussions were quite businesslike and will continue. The impression is that we are on the right track but the way ahead will not be easy and will require intensive efforts. The stakeholders seem to be ready for that

— Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) April 2, 2021