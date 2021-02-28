برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

طهران مستمرة في تعنتها.. أجهزة طرد جديدة في موقع فوردو النووي

منذ 26 دقيقة
آخر تحديث: 28 - فبراير - 2021 10:16 مساءً
إيران تعقد الحوار حول النووي بانتهاكاتها

إيران تعقد الحوار حول النووي بانتهاكاتها

A A A
طباعة المقال

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي عن تركيب أجهزة جديدة للطرد المركزي في موقع فوردو النووي، وفق ما نقلت وكالة أنباء فارس عن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني الأحد.

وأكد صالحي خلال اجتماع على أن عملية تركيب الأجهزة الجديدة ومضخاتها ستنجز في الوقت المحدد.

كما أوضح أن المنظمة الإيرانية كلفت بإنتاج 120 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% في غضون عام واحد، وتم إنتاج 25 كيلوغراماً منها حتى الآن.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد نقلت عن دبلوماسيين كبار قولهم إن “إيران رفضت عرضا لإجراء محادثات نووية مباشرة مع الولايات المتحدة”.

وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس قد قال إن “صبر الولايات المتحدة على إيران بشأن عودتها للمناقشات حول الاتفاق النووي لعام 2015 “له حدود”.

    المزيد من أخبار العالم

    طائرة 737 ماكس
    بعد استيفاء متطلبات السلامة … السعودية تسمح بعودة طائرة 737 ماكس
    دونالد ترامب
    ترامب سيعلن نفسه الشخصية المهيمنة في الحزب الجمهوري
    أمير قطر وولي العهد السعودي "أرشيفية"
    أمير قطر أجرى اتصالاً هاتفياً بولي العهد السعودي.. وهذا ما دار بينهما

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شاي بالليمون
    احذرها.. 5 أنواع من الشاي تشكل خطراً على الصحة
    البيتكوين
    تحذير لمستثمري بيتكوين.. هذا الأمر إن كُشف سيقلب الأمور تماماً!
    صورة من الفيديو
    شاهد.. طبيب يحضر محاكمته من قلب غرفة العمليات