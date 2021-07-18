طهران ممتعضة من "أوبك +".. عليهم عدم تجاهل عودتنا لأسواق النفط العالمية!

أعلن تحالف (أوبك+) الإتفاق على مواصلة زيادة الإنتاج بشكل متواضع اعتبارا من آب/أغسطس القادم، بحسب ما نقلت “وكالة الصحافة الفرنسية”.

وتعليقاً على هذا القرارا، اعتبر وزير النفط الإيراني بيجن زنكنة أن مجموعة “أوبك +” لا تستطيع أن تتجاهل موضوع عودة إيران إلى أسواق النفط العالمية بعد رفع الحظر عن البلاد.

وأشار زنكنة عقب اجتماع “أوبك +” التاسع عشر اليوم الاحد، إلى تعليق الدورة الثامنة عشرة لهذا الاجتماع إثر معارضة الإمارات، وقال: “إننا اليوم اتفقنا على زيادة إنتاج الخام إلى 400 الف برميل شهريا”.

وأضاف الوزير أنه “لا علاقة للنقاش مع الإمارات، بعودة النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية”.

ولفت زنكنة، إلى أن الأشهر الـ15 القادمة ستشهد زيادة بواقع 5.8 مليون برميل في سقف الإنتاج، وأن اجتماع “أوبك+” القادم سيعقد في أول ايلول المقبل.

وشدد على أن عودة إيران وسط هذه المستجدات “أمر هام لا يمكن لمجموعة أوبك بلس تجاهله”، مبينا أن حجم إنتاج الخام الإيراني سيشهد نموا كبيرا بعد رفع الحظر عن البلاد.

واعتبر وزير النفط الايراني أنه ليس شرطا أن يؤدي قرار مجموعة “أوبك+” الأخير إلى صعود أسعار النفط، غير أنه لن يحدث عدم توازن في الأسعار أيضا.

وأوضح أن المطلوب من “أوبك+” وسط هذه المستجدات أن تعيد الكمية المخفضة إلى الأسواق، متوقعا حدوث ذلك نظرا لنمو الاقتصاد العالمي.