طهران واحدة من أكبر معابر المخدرات في العالم… وتوقيف 64 ألف مهرب خلال شهرين

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تم توقيف 64 ألف شخصا منذ 20 آذار الماضي، بتهمة تهريب المخدرات، وأكثر 37 ألفا آخرين بتهمة “الجهر بالإدمان” في إيران.

أعلن رئيس مركز مكافحة المخدرات في إيران، ناصر أصلاني، القبض على 64 ألف شخصا منذ 20 آذار الماضي، بتهمة تهريب المخدرات، وأكثر 37 ألفا آخرين بتهمة “الجهر بالإدمان”، وفقاً لموقع إيران إنترناشونال.

وكان أصلاني أعلن في نيسان الماضي القبض على 224 ألف مهرب مخدرات وتاجر تجزئة العام الماضي، كما اشتبكت قوات الأمن مع مهربي المخدرات 2385 مرة، بزيادة 64% عن العام السابق.

وأضاف أن 80 % من المخدرات التي يتم ضبطها في إيران من الأفيون، و9% من الحشيش و2% من الهيروين و3% من المورفين و2% من الكريستال و4% من مواد أخرى.

وأشار إلى أن تم ضبط أكثر من 950 طن من المخدرات العام الماضي، وأن عدد الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات بشكل دائم في البلاد يبلغ 2.8 مليون شخصا.

وذكر أصلاني في تصريحات صحفية أن مراكز احتجاز المدمنين تم إغلاقها بسبب تفشي كورونا خلال الفترة الماضية، لكنها فتحت أبوابها مرة أخرى وسط مخاوف من أن تكون مركزا لانتشار الوباء.

ووفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة، تعد طهران واحدة من أكبر الطرق السريعة لعبور المخدرات في العالم.