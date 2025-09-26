الجمعة 4 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 26 سبتمبر 2025 |
طهران وموسكو توقعان اتفاقية بقيمة 25 مليار دولار لبناء 4 محطات نووية بإيران

طهران وموسكو

قالت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء، اليوم الجمعة، إن طهران وقعت اتفاقية بقيمة 25 مليار دولار مع شركة روس آتوم النووية الحكومية الروسية لبناء أربع محطات للطاقة النووية في إيران.

وذكرت روس آتوم يوم الأربعاء أنها وقعت مذكرة تفاهم بشأن بناء محطات طاقة نووية صغيرة في إيران، دون ذكر عدد.

وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء أن اتفاقية بناء محطات الجيل الثالث على موقع مساحته 500 هكتار في منطقة سيريك بمحافظة هرمزجان في جنوب شرق البلاد ستولد 5000 ميجاوات من الكهرباء. وجرى توقيع مذكرة التفاهم في موسكو.

تعاني إيران من نقص في الكهرباء في أوقات ارتفاع الطلب ولديها حاليا محطة طاقة نووية واحدة فقط قيد التشغيل في مدينة بوشهر بجنوب البلاد أنشأتها روسيا أيضا وتبلغ قدرتها الإنتاجية نحو جيجاوات.

وتربط روسيا علاقات وثيقة بإيران ونددت بالضربات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت مواقع نووية إيرانية في يونيو حزيران.

وزعمت إسرائيل، دون تقديم أدلة، أن إيران كانت على وشك امتلاك أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران.

    المصدر :
  • رويترز

