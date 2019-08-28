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طوارئ في بلدة ألمانية.. بسبب كوبرا

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تسبب هروب ثعبان من نوع كوبرا بهلع لدى سكان بلدة هيرنه الألمانية وقد طلبت منهم السلطات المحلية إبقاء النوافذ مغلقة والابتعاد عن العشب الطويل.

وهذا الثعبان، الذي يبلغ طوله حوالى متر وهو كوبرا يمكن أن تكون لسعته قاتلة، مفقود منذ الأحد بعد هروبه من مالكه في مدينة هيرنه (غرب).

وقد أجلي سكان 4 مبانٍ في المنطقة، التي شوهد فيها الثعبان آخر مرة، كما طلب من الساكنين في المنطقة المجاورة إغلاق الأبواب والنوافذ.

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وقال المسؤول المحلي، يوهانيس شودزياك، للصحفيين: “نعتقد أن هذا الثعبان لا يزال في المبنى”، حيث يعيش صاحبه، مضيفاً “لذلك اتخذنا قراراً بالإبقاء على الإجراءات الأمنية المتخذة الأحد، أي أن المباني الأربعة ستبقى مغلقة وسنتفحصها بانتظام للكشف عن أي أثر للثعبان”.

وتتضمّن الإجراءات نشر الدقيق (الطحين) في المباني الخاضعة للمراقبة على أمل أن يترك الثعبان أثرا له.

وقد ضبطت السلطات حوالى 20 ثعبانا آخر لدى المالك نفسه منذ هروب الكوبرا.

 

المصدر وكالات

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