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طواقم قناة السويس تعمل على تحرير سفينة شحن عالقة

منذ 40 دقيقة
قناة السويس

قناة السويس (رويترز)

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تعمل زوارق في قناة السويس حاليا على تحرير سفينة شحن عالقة، وفلق ما أفادت وكالة رويترز.

وقالت قناة السويس، إن حركة المرور بالقناة لم تتأثر.

وأضافت، القاطرات تعمل على نقل سفينة الحاويات العالقة دون التأثير على حركة الملاحة.

السفينة “إيفر غيفن”

وجنحت سفينة الحاويات العملاقة “إيفر غيفن” لنحو ستة أيام في مارس (آذار) 2021، وهو ما عطل التجارة العالمية حينئذ.

وكانت هيئة قد السويس قد أعلنت بعد جنوح السفينة “إيفر غيفن” عن تسريع خطط لتوسعة القناة، بما في ذلك توسعة قناة ثانية بما يسمح بالمرور في الاتجاهين في قطاع من الممر المائي وتعميق قناة موجودة، وتنتهي أعمال توسعة القناة في 2023.

و”إيفرجيفن” هي واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، كانت تقوم برحلة من الصين إلى روتردام في هولندا.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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