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طوفان الأقصى.. إسرائيل تعترف بسقوط 1200 قتيل و50 مفقوداً

منذ 19 دقيقة
آخر تحديث: 11 - أكتوبر - 2023 3:06 صباحًا
جنود من الجيش الإسرائيلي

جنود من الجيش الإسرائيلي (رويترز)

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ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين الذين سقطوا منذ بدء هجوم حركة حماس “طوفان الأقصى” إلى 1200 قتيل وأكثر من 2800 جريح، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي في أحدث إحصائية له.

وكشف الجيش الإسرائيلي في منشور على حسابه الرسمي في “إكس”، أن عدد الأسرى والمفقودين قد بلغ 50.

كذلك أكد الجيش ضرب 2294 هدفا لحركة “حماس”، ورصد إطلاق 4500 صاروخ من قطاع غزة.

وبالنسبة للعمليات العسكرية الليلة، قال الجيش: “هاجمت العشرات من الطائرات المقاتلة أكثر من 70 هدفا في غزة”.

وشدد الجيش على أنه “سيواصل العمل بقوة ضد البنية التحتية للمنظمات الإرهابية في قطاع غزة التي تهدف إلى الإرهاب ضد دولة إسرائيل”.

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