"طوفان الأقصى" تسببت بأزمة حقيقية لكل سكان إسرائيل.. دراسة بريطانية تكشف مفاجآت!

رغم مرور أكثر من 120 يوماً على عملية طوفان الأقصى التي شنتها كتائب القسام على مقرات عسكرية ومستوطنات في غلاف غزة، إلا أن تبعات ذاك الطوفان لا تزال حاضرة في أذهان وعقول ونفسيات الإسرائيليين حتى الآن.

مجلة “ذي لانسيت” الطبية البريطانية كشفت في دراسة حديثة نشرتها، أن كل “سكان إسرائيل” تعرضوا بطريقة أو بأخرى لتداعيات عملية طوفان الأقصى غير المسبوقة من حيث النطاق وهول الصدمة النفسية.

وتطرقت الدراسة إلى “صدمة نفسية وطنية جسيمة” نظرا لعدد الأعراض التالية للصدمة وحالات الاكتئاب والكرب، وهو ما يؤشر إلى “أثر ملحوظ” على الصحة النفسية للإسرائيليين.

ومنذ اليوم الذي نفذت فيه حماس هجومها، تضاعفت تقريبا الاتصالات التي يتلقاها خط الطوارئ “عران”، بحسب ما كشفت شيري دانييلز المسؤولة في هذه المنصة الهاتفية والإلكترونية للإسعافات النفسية.

وتشكلت “دوائر هشاشة واسعة جدا”، بحسب دانييلز التي تطرقت إلى وضع عناصر الإسعاف والشرطة وعائلات القتلى والرهائن، كما أن “الجميع في إسرائيل يتعاطف مع الضحايا”.

ولفتت دانييلز إلى وضع الأولاد الذين لا يتركون أهلهم عند حلول الليل أو البالغين الذين يستولي عليهم القلق وينهشهم الندم لعدم قدرتهم على إنقاذ أقربائهم حتى باتوا يعجزون عن التركيز.

وكشف المدير العام لوزارة الصحة موشيه بار سيمان طوف أن من أصل السكان المقدر عددهم بـ 9.7 ملايين، تعرض 100 ألف لحوادث قد تسبب صدمة نفسية منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وقد نزح حوالي 200 ألف شخص.

واعتبر وزير الصحة أوريئيل بوسو من جهته أن إسرائيل تواجه بكل بساطة “أكبر أزمة صحة نفسية في تاريخها”، علما أن القطاع كان أصلا يعاني من “فجوة ضخمة”.