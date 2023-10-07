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طوفان الأقصى.. مقتل قائد لواء ناحال "يوناتان شتاينبرغ"

منذ 14 ثانية
قائد لواء ناحال يوناتان شتاينبرغ

قائد لواء ناحال يوناتان شتاينبرغ

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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مقتل قائد لواء ناحال يوناتان شتاينبرغ، اليوم في مواجهة مع أحد المسلحين بالقرب من كرم أبو سالم.

ويعد لواء ناحل كتيبة مشاة في الجيش الإسرائيلي، تشكلت في عام 1982، بعد اجتياح إسرائيل للبنان.

وأكد الجيش الإسرائيلي، السبت، أن قواته ما زالت تقاتل في أكثر من 20 موقعا، “مئات” المسلحين الفلسطينيين الذي تسللوا من قطاع غزة في هجوم مباغت شنته حركة حماس وخلّف مئات القتلى والجرحى.

وأعلنت خدمة الإنقاذ الإسرائيلية، السبت، أن الهجوم الذي شنته حركة حماس في جنوب إسرائيل أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 300 شخص.

وأضافت أن 1100 شخص آخرين أصيبوا في الهجوم الذي وقع السبت والذي فاجأ إسرائيل.

 

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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