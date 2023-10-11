طوفان القدس.. مدارس إسرائيل ستتحول إلى التعلم عن بعد

قالت وزارة التعليم الإسرائيلية إن جميع المدارس ستتحول إلى التعلم عن بعد اعتبارا من يوم الأحد 15\10\2023.

وتم إغلاق المدارس في إسرائيل منذ أن أدى هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مطلع الأسبوع إلى تصعيد العنف الإقليمي.

وقالت الوزارة في بيان الأربعاء إن الدراسة عبر الإنترنت “ستركز أولا وقبل كل شيء على الجوانب النفسية والاجتماعية من أجل تعزيز الصمود، وعلى المحتوى التعليمي المناسب للوضع”.

وكان قد أعلن سلاح الجو الإسرائيلي، الأربعاء، أنه يقصف غزة “على نطاق غير مسبوق”، بحسب ما نقلته عنه صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

كما أفاد شهود عيان بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت عدة أهداف في محيط منطقة الميناء غرب مدينة غزة.

وقد قصفت طائرات حربية إسرائيلية اليوم “الجامعة الإسلامية” في مدينة غزة، بحسب ما أعلن مسؤول في هذه الجامعة المرتبطة بحركة حماس.

وأظهرت صور الأضرار الشديدة في “الجامعة الإسلامية” بغزة، بعد استهدافها بغارة إسرائيلية.

وبالمقابل، أفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، اليوم 11\10\2023، باستئناف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، بعد هدوء استمر ساعات، وأشارت بلدية سديروت إلى 9 إصابات مباشرة بصواريخ أطلقت من غزة صباح اليوم، فيما أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أنه سيتم تسليح كل سكان سديروت.

كما تحدث إعلام إسرائيلي عن تسلل مسلحين إلى سديروت وسط سماع دوي إطلاق نار.