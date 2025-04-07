طوكيو: اليابان طلبت من ترامب إعادة النظر في الرسوم الجمركية

ذكر رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، اليوم الاثنين، أنه أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي أن سياسات الرسوم الجمركية مخيبة جدا للآمال وحثه على إعادة التفكير.

وقال إيشيبا للصحفيين بعد الاتصال الهاتفي “أخبرت الرئيس أن اليابان كانت أكبر مستثمر في الولايات المتحدة لخمس سنوات متتالية وأن سياسات الرسوم الجمركية قد تضر بقدرات شركاتنا اليابانية على الاستثمار”.

وأضاف أنه اتفق مع ترامب على مواصلة الحوار المثمر بشأن تلك المسألة.

ومن ناحية أخرى أعلن ترامب أن اليابان سترسل “فريقا رفيع المستوى” للتفاوض بشأن التجارة مشيرا إلى حديثه مع إيشيبا في وقت سابق من اليوم الاثنين وتطرقهما إلى قطاعي السيارات والزراعة.

وكتب ترامب على موقع التواصل تروث سوشيال “دول من جميع أنحاء العالم تتحدث معنا. نضع معايير مشددة ولكن عادلة”.

ومن المتوقع أن يوجه قرار ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على السيارات ورسوم مضادة بنسبة 24 بالمئة على السلع اليابانية الأخرى ضربة قوية للاقتصاد الياباني الذي يعتمد على التصدير بصورة كبيرة، إذ يتوقع محللون أن تؤدي الرسوم المرتفعة إلى خفض النمو الاقتصادي بمعدل يصل إلى 0.8 بالمئة.