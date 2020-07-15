طوكيو ترفع مستوى التحذير من فيروس كورونا إلى أعلى درجة

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تنوي السلطات في العاصمة اليابانية، طوكيو ، لرفع مستوى التحذير بسبب ارتفاع إصابات وباء “كوفيد-19” في عدد من المراكز السكانية الرئيسية بالعاصمة .

وتستعد طوكيو لرفع مستوى التحذير من فيروس كورونا المستجد إلى أعلى درجة في مقياس من أربع درجات، وذلك بعد وصول حالات الإصابة إلى مستويات قياسية في العاصمة اليابانية في الآونة الأخيرة.

ونقلت “رويترز” عن صحيفة “أساهي” اليابانية، أن حالات الإصابة اليومية بكوفيد-19، تجاوزت 200 حالة في الأيام الأربعة الأخيرة، ووصلت إلى أعلى مستوى على الإطلاق وهو 243 حالة يوم الجمعة.

وأشارت الصحيفة اليابانية إلى أن اختبارات أظهرت إصابات مرتفعة بكورونا في صفوف شباب بالعشرينات والثلاثينات من العمر، في العاصمة اليابانية.

ووصفت الصحيفة أن المستوى الأعلى من التحذير يشير إلى أن “عدوى فيروس كورونا تنتشر على الأرجح”.

ووفق إحصائيات جامعة جونز هوبكنز، فقد بلغ تعداد الإصابات بكورونا في اليابان 22,437، في حين سجلت البلاد 984 وفيات بالوباء.

وأودى وباء كوفيد-19 بأكثر من 569 ألف شخص في العالم منذ ظهوره في الصين نهاية ديسمبر 2019.

والولايات المتحدة، التي سجلت أول وفاة بالفيروس بداية فبراير هي البلد الأكثر تضررا لجهة عدد الوفيات والإصابات، تليها البرازيل.

وأكد مدير المنظمة أن “بؤرة الفيروس لا تزال في القارة الأميركية، حيث سجل أكثر من 50 بالمئة من الإصابات على مستوى العالم”.

وأضاف “نأمل باكتشاف لقاح فاعل ولكن علينا أن نركز على استخدام الأدوات التي في متناولنا حاليا للحد من التفشي وإنقاذ أرواح”.