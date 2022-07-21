الخميس 22 ذو الحجة 1443 ﻫ - 21 يوليو 2022 |
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طوكيو تسجل 31878 إصابة يومية جديدة بكورونا

منذ 46 دقيقة
تراجع إصابات كورونا في اليابان

كورونا في اليابان

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قالت يوريكو كويكي حاكمة العاصمة اليابانية طوكيو في مؤتمر صحفي إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ مستوى قياسيا عند 31878 اليوم الخميس، متجاوزا الرقم القياسي السابق المسجل في فبراير شباط.

ولا يزال عدد الحالات الخطيرة والوفيات منخفضا، لكن المسؤولين حذروا من ارتفاعها.

من جانبه، دعا هيروكازو ماتسونو كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني اليوم الخميس إلى توخي أقصى قدر من اليقظة وسط تزايد الإصابات بكوفيد-19، إذ أعلنت العاصمة طوكيو عن 31878 حالة إصابة اليوم، متجاوزة حاجز الثلاثين ألفا لأول مرة.

وقال ماتسونو في مؤتمر صحفي اعتيادي “على الصعيد الوطني، وصلت الإصابات الجديدة إلى أعلى مستوى على الإطلاق.

“نحن بحاجة إلى أن نراقب عن كثب وبأقصى قدر من اليقظة حالة العدوى في المستقبل، بما في ذلك مسألة الحصول على الخدمات الطبية”.

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