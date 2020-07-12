طوكيو… تسجيل 206 إصابة جديدة بفيروس كورونا التاجي

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أعلنت طوكيو عن تسجيل 206 إصابة جديدة بفيروس كورونا التاجي الذي شلّ الحركة العالمية.

وسجلت العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الأحد، 206 إصابات بفيروس كورونا، فيما هي تكافح لمنع عودة زيادة حالات الإصابة، بعد أن رفعت الحكومة حالة الطوارئ.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن مسؤولين في طوكيو تأكيدهم رصد 206 إصابات جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد.

وبذلك تكون العاصمة اليابانية قد سجلت أكثر من 200 إصابة لليوم الرابع على التوالي.

ورغم ارتفاع الإصابات، أصرت الحكومة اليابانية، الخميس الماضي، على عدم وجود حاجة لإعادة فرض حالة الطوارئ في العاصمة.

وسجلت العاصمة اليابانية طوكيو، الخميس، أعلى معدل إصابات يومي بفيروس كورونا في المدينة، منذ ذروة الجائحة في نيسان الماضي.

وأعلنت السلطات الصحية، تسجيل أكثر من 220 إصابة جديدة.

وفي 17 نيسان الماضي، كانت سجلت طوكيو أعلى إصابات بفيروس كورونا آنذاك، بواقع 206 حالة جديدة.

وأشار مسؤولون بوزارة الصحة أن غالبية الحالات الأخيرة مرتبطة بارتياد النوادي الليلية، محذرين من زيادة الإصابات داخل المنازل وأماكن العمل والحفلات.

كما نصح الخبراء طوكيو بتسريع الجهود لتوسيع سعة المستشفيات والاستعداد لمزيد من الإصابات المتوقعة في الأسابيع المقبلة.

وفي السياق ذاته، حث حاكم طوكيو، يوريكو كويكي، السكان على الابتعاد عن مناطق الحياة الليلية واتباع مزيد من الحذر لحماية أنفسهم.

وحتى ظهر الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 12 مليونا و196 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 552 ألفا، وتعافى أكثر من 7 ملايين و93 ألفًا، وفق موقع “worldometers” المختص برصد تطورات الفيروس.