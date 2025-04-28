طيران الرياض: مستعدون لشراء طائرات بوينغ من الطلبات الصينية الملغاة

قال الرئيس التنفيذي لطيران الرياض توني دوجلاس الاثنين إن شركة الطيران الناشئة السعودية مستعدة لشراء طائرات بوينج المخصصة لشركات صينية في حال عدم تسليمها بسبب تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.

وتسعى بوينج إلى إعادة بيع عشرات الطائرات التي منعت الصين استيرادها بسبب الرسوم الجمركية بعد إعادة طائرة ثالثة إلى الولايات المتحدة في أزمة أثارت انتقادات جديدة لبكين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال دوجلاس في مقابلة مع رويترز على هامش معرض سوق السفر العربي “ما فعلناه… هو أننا أوضحنا لشركة بوينج تماما أنه إذا حدث ذلك… فسوف نأخذها كلها بكل سرور”.

واتخذت شركة بوينج خطوة غير معتادة بالإشارة علنا إلى إمكانية بيع الطائرات خلال مكالمة مع المحللين الأسبوع الماضي، قائلة إنه لن يكون هناك نقص في المشترين في سوق تواجه إمدادات شحيحة.

وطيران الرياض مدعومة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهو الصندوق السيادي للمملكة. وطلبت طائرات من بوينج وإيرباص قبل إطلاق عملياتها، ويشمل ذلك 60 طائرة ضيقة البدن من طراز (إيه-123) طلبتها من إيرباص في أكتوبر تشرين الأول وما يصل إلى 72 طائرة بوينج 787 دريملاينر طلبتها في مارس آذار 2023.

ولا تتوقع شركة الطيران السعودية حل أزمات تأخر التسليم من أي من الشركتين في وقت قريب.

وقال دوجلاس إن طيران الرياض لم تلحظ أي تأثير من الضبابية العالمية المحيطة بالاقتصاد الكلي على الطلب على السفر من العاصمة السعودية وإليها، مضيفا أن الشركة تعتزم الإعلان عن طلبية طائرات عريضة البدن هذا الصيف.

وأضاف أن شركة الطيران، التي تعتزم إطلاق عملياتها في الربع الأخير من العام الجاري، عينت 500 موظف وتعتزم زيادة قوتها العاملة إلى ألف موظف خلال الأشهر التسعة إلى الاثني عشر المقبلة.

ومن المقرر بعد ذلك أن يستمر تعيين الطيارين وأفراد الأطقم بشكل مطرد مع تسليم الطائرات.