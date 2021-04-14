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طيران مسير استهدف مطار أربيل

14 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 14 - أبريل - 2021 11:44 مساءً
استهداف مطار اربيل- ارشيفية

استهداف مطار اربيل- ارشيفية

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تبنت مجموعة “سرايا أولياء الدم بالعراق” الهجوم على مطار أربيل. وأكدت هذه المجموعة أن الهجوم الذي حصل مساء اليوم استهدف مركزاً لعمليات الموساد في أربيل الواقعة في كردستان العراق.

وأشارت الجماعة إلى أن الهجوم خلف خسائر في الأرواح والمعدات. وأعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق أن “قصف أربيل استهدف مقراً للتحالف الدولي عبر طائرة مسيرة مفخخة”.

وكشف القيادي في الحزب “الديمقراطي الكردستاني” هوشيار زيباري، الأربعاء، أن طيراناً مسيراً استهدف مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان العراق.

وتعرض مطار أربيل الدولي في كردستان العراق مساء يوم الأربعاء، لقصف صاروخي أدى إلى تعطيل حركة الملاحة فيه.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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