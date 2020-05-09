ظريف: أي عقوبات أو قيود جديدة يفرضها مجلس الأمن الدولي على إيران انتهاكاً لتعهداته

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن أي عقوبات أو قيود جديدة يفرضها مجلس الأمن الدولي على إيران انتهاكاً لتعهداته.

قال ظريف في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة في الذكرى الثانية لانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، إن “خيارات إيران حاسمة للرد على أي انتهاك للقرار 2231 من قبل مجلس الأمن الدولي، منوها بأنه تم إبلاغ الدول المتبقية في الاتفاق بطبيعة الرد”.

وأضاف، “نعتبر أي عقوبات أو قيود جديدة يفرضها مجلس الأمن الدولي على إيران انتهاكا لتعهداته، الولايات المتحدة الأميركية وكل من يساعدها مسؤولة عن تداعيات فرض أي عقوبات جديدة على إيران في مجلس الأمن الدولي”.

وشدد ظريف على أن أي إجراء الأميركي ضد القرار الأممي 2231 سيكون مقلقا، وقد يخرج الأوضاع عن السيطرة وستكون له تداعيات حقيقية على استمرار واستقرار الاتفاق النووي.

ولفت وزير الخارجية إلى أن إيران ستواصل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل كامل ومؤثر.

المصدر روسيا اليوم صوت بيروت إنترناشيونال
شاهد أيضاً

السلطات الصينية: نعمل على القيام بإصلاحات لنظام الوقاية من الأمراض

غوتيريش: الإرهابيون والنازيون الجدد يكثفون تجنيد الأنصار وبث الكراهية عبر الإنترنت

الهند… مقتل 4 مسلحين على يد الأمن

ألمانيا… 1251 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ارتفاع طفيف بالإصابات


Notice: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in /home/sawtbeirutcp/public_html/wp-content/plugins/call-to-action-for-pwa/admin/admin.php on line 215

Notice: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in /home/sawtbeirutcp/public_html/wp-content/plugins/call-to-action-for-pwa/admin/admin.php on line 215

Notice: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in /home/sawtbeirutcp/public_html/wp-content/plugins/call-to-action-for-pwa/admin/admin.php on line 216

Notice: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in /home/sawtbeirutcp/public_html/wp-content/plugins/call-to-action-for-pwa/admin/admin.php on line 217

Notice: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in /home/sawtbeirutcp/public_html/wp-content/plugins/call-to-action-for-pwa/admin/admin.php on line 218

Notice: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in /home/sawtbeirutcp/public_html/wp-content/plugins/call-to-action-for-pwa/admin/admin.php on line 218

Notice: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in /home/sawtbeirutcp/public_html/wp-content/plugins/call-to-action-for-pwa/admin/admin.php on line 219

Notice: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in /home/sawtbeirutcp/public_html/wp-content/plugins/call-to-action-for-pwa/admin/admin.php on line 220

Notice: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in /home/sawtbeirutcp/public_html/wp-content/plugins/call-to-action-for-pwa/admin/admin.php on line 221

Notice: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in /home/sawtbeirutcp/public_html/wp-content/plugins/call-to-action-for-pwa/admin/admin.php on line 222

Notice: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in /home/sawtbeirutcp/public_html/wp-content/plugins/call-to-action-for-pwa/admin/admin.php on line 223

Notice: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in /home/sawtbeirutcp/public_html/wp-content/plugins/call-to-action-for-pwa/admin/admin.php on line 224

Notice: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in /home/sawtbeirutcp/public_html/wp-content/plugins/call-to-action-for-pwa/admin/admin.php on line 225

أضف موقعنا لقائمة البرامج

إضافة
×