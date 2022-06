ظريف: سلوك أمريكا تجاه إيران لم يتغير

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة أقرت بأن خروجها من الاتفاق النووي سبب مشكلة في خفض بلاده التزاماتها في الاتفاق.

وقال ظريف عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي أن “أمريكا أقرت أنه بعد خروجها من الاتفاق النووي ابتعدت إيران (عن التزاماتها في الاتفاق النووي) في حين كانت إيران ملتزمة بالقيود حتى ذلك الحين”.

وتابع أن “سلوك أمريكا هذا، أي السبب (في خفض إيران التزاماتها النووية) لم يتغير”.

وتابع وزير الخارجية الإيرانية أن “الترويكا الأوروبية مقصرة أيضا لأنها لم تمارس أي تجارة مع إيران منذ 3 أعوام”.

​وتأتي تصريحات محمد جواد ظريف بعدما قال رئيس الجمهورية الإيرانية، حسن روحاني، إن بلاده ستظل متمسكة بالاتفاق النووي، حتى وإن خفضت التزاماتها الموجودة في الاتفاق.

US admits that only after it "left the JCPOA, Iran has taken steps away" while until then" Iran was living up to its limits"

That US behavior—the CAUSE—has not changed

E3 also culpable-no business w/Iran for 3 yrs

US/E3 must remove the cause, NOT ask Iran to stop ¶36 remedies pic.twitter.com/dWK9P0C2xG

— Javad Zarif (@JZarif) February 25, 2021