ظريف: سلوك أمريكا تجاه إيران لم يتغير

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة أقرت بأن خروجها من الاتفاق النووي سبب مشكلة في خفض بلاده التزاماتها في الاتفاق.

وقال ظريف عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي أن “أمريكا أقرت أنه بعد خروجها من الاتفاق النووي ابتعدت إيران (عن التزاماتها في الاتفاق النووي) في حين كانت إيران ملتزمة بالقيود حتى ذلك الحين”.

وتابع أن “سلوك أمريكا هذا، أي السبب (في خفض إيران التزاماتها النووية) لم يتغير”.

وتابع وزير الخارجية الإيرانية أن “الترويكا الأوروبية مقصرة أيضا لأنها لم تمارس أي تجارة مع إيران منذ 3 أعوام”.

​وتأتي تصريحات محمد جواد ظريف بعدما قال رئيس الجمهورية الإيرانية، حسن روحاني، إن بلاده ستظل متمسكة بالاتفاق النووي، حتى وإن خفضت التزاماتها الموجودة في الاتفاق.

US admits that only after it "left the JCPOA, Iran has taken steps away" while until then" Iran was living up to its limits" That US behavior—the CAUSE—has not changed E3 also culpable-no business w/Iran for 3 yrs US/E3 must remove the cause, NOT ask Iran to stop ¶36 remedies pic.twitter.com/dWK9P0C2xG — Javad Zarif (@JZarif) February 25, 2021

وأوضح روحاني، في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي أمس الأربعاء، “إيران باقية بقوة في الاتفاق النووي، قد نخفض التزاماتنا لسبب ما، لكننا نقبل مبدأ الاتفاق النووي ونحافظ عليه، إيران حافظت على هذا الاتفاق، لو لم نكن قد تحملنا ثلاث سنوات من الحرب الاقتصادية، لما استمر الاتفاق النووي”.

وتابع روحاني، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية “فارس”، أن “صبر ومقاومة الشعب الإيراني جعل الاتفاق النووي حيا بعد انسحاب أمريكا منه كما أن أوروبا بقيت تراوح مكانها تجاه الاتفاق”.

وأضاف: “في حين كان بإمكاننا الانسحاب منه لكننا حفظناه”.

وقال روحاني إنه “يجب أن تكون الأقوال مطابقة للأفعال فأعداء الجمهورية الإسلامية يزعمون أن أنشطة إيران النووية غير سلمية ولكن الأصدقاء وشعبنا يقولون عكس ذلك فهنا يأتي دور الأوساط الدولية المؤثرة”.

وأكد روحاني أن “الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت مرات عديدة أن برنامج إيران النووي سلمي ولأغراض علمية”.

وقال إن “الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي من وقفت بوجه ترامب فالإدارة الأمريكية ذهبت من نيويورك إلى فيينا ولكنها فشلت وأعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية 15 مرة أن إيران ملتزمة بتعهداتها”.