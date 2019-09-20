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ظريف لبومبيو: نحن السلام في الخليج

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انتقد وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، تصريحات نظيره الأميركي، مايك بومبيو، حول إنشاء تحالف يهدف إلى تحقيق السلام، وذكّر بمبادرات إيران الدبلوماسية، التي اقترحتها منذ عام 1985.

وقال ظريف عبر “تويتر إن، “إيران قدمت 8 مبادرات من أجل السلام، وهي السلام في منطقة الخليج الفارسي سنة 1985، مبادرة الحوار بين الحضارات سنة 1997، ومبادرة العالم ضد العنف، والسلام في سوريا سنة 2013، ومنتدى الحوار الإقليمي سنة 2014، وخطة السلام في اليمن سنة 2015، بالإضافة إلى مسار أستانا ومعاهدة عدم الاعتداء الإقليمية”.

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وتأتي هذه الانتقادات والتذكير بالمبادرات الإيرانية ردا على تصريحات وزير الخارجية الأميريكي أمس الخميس، خلال زيارته لكل من السعودية والإمارات، قال فيها “نحن موجودون هنا من أجل إنشاء تحالف يهدف إلى تحقيق السلام والحل السلمي للقضية”.

 

المصدر RT

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