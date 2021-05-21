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ظريف يدعو الرئيس الأميركي لتغيير نهج الحظر على إيران

21 - مايو - 2021
وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف

وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف

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ناقش وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، خلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل مساء الخمیس آخر التطورات في محادثات فيينا والتقدم المحرز خلالها.

شدد ظريف على أن استمرار إجراءات الحظر الأميركي كوسيلة ضغط، من قبل إدارة جو بايدن، أمر غير مقبول، داعيا بايدن لتغيير هذا النهج لنجاح محادثات فيينا.

وأشاد بجهود بوريل وزملائه في السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، منتقدا استمرار “الإرهاب الاقتصادي الأمريكي خلال الأشهر الخمسة الماضية”، قائلا إن “استمرار اجراءات الحظر غير القانونية واللاإنسانية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب باعتبارها وسيلة ضغط، من قبل إدارة بايدن أمر غير مقبول”، مشددا على أن “التغيير الأساسي في هذا النهج كشرط أساسي لنجاح محادثات فيينا، هو قرار سياسي يتعين على بايدن اتخاذه”. وذلك بحسب “روسيا اليوم”.

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