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ظريف يكشف موقف إيران من اتفاق التطبيع بين الفلسطينيين والإسرائيليين

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 10 - ديسمبر - 2020 12:53 مساءً
وزير خارجية إيران محمد ظريف

وزير خارجية إيران محمد ظريف

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في إطار الحديث عن عودة المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائلييين في عهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الخميس، أن بلاده لا تعارض التوصل إلى اتفاق التطبيع العلاقات بين الفلسطينيين والإسرائيليين في حال أراد الفلسطينيون ذلك.

وقال ظريف في مقابلة مع مجلة ”عصر العجائب“ الإلكترونية الإيرانية،“ إنه ”مع السياسات التي تنتهجها إسرائيل، فإن هذا النظام سينهار، ولن نعترف بها، ولكن إذا أراد الفلسطينيون التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل، فلا مشكلة لدينا“.

وأردف ظريف: ”في سياق العلاقات الدولية، من غير المعقول بالنسبة لي في وضع نعترف فيه بإسرائيل، على الرغم من أن إسرائيل في عام 1948 أصبحت عضوا في الأمم المتحدة، ولكن في ذلك الوقت أصبحت إيران -أيضا- عضوا في الأمم المتحدة كانت ضد إسرائيل، وموقفنا هذا ضد إسرائيل هو موقف واحد ضد الكيان الصهيوني“.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن ”الحل الفلسطيني الوحيد هو حل ديمقراطي مشابه لما حدث في جنوب أفريقيا، إذ قال العنصريون: إنه مع قوة غالبية السود، ستختفي الأقلية البيضاء، بينما لم يحدث هذا في جنوب أفريقيا، ولا يزال البيض يتمتعون بقوة اقتصادية أكبر في ذلك البلد“.

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