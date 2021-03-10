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ظهور "إنفلونزا الطيور" في الكويت

10 - مارس - 2021
انفلونزا الطيور

انفلونزا الطيور

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أعلن المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في الكويت، طلال الديحاني، اليوم الأربعاء، عن ظهور مرض إنفلونزا الطيور في بعض مزارع الدواجن.

وقال الديحاني في تصريح صحفي، تداولته وسائل إعلام محلية، إن الهيئة اتخذت الإجراءات الصحية البيطرية المتبعة بهذا الخصوص، وتم تطبيق خطة الطوارئ بخصوص مواجهة مرض إنفلونزا الطيور.

وأشار إلى أنه تم إبلاغ الجهات الرسمية الأخرى في الدولة، من أجل التعاون وتكاتف الجهود، للقضاء على هذه الجائحة، والسيطرة عليها.

ونقلت صحيفة ”الراي“ المحلية عن مصادر من الهيئة، تأكيدها: أن ”الإصابات بسيطة في مزرعتين ولا تؤثر على السوق المحلي، أو تؤثر على إنتاج الدواجن الحية -أو البيض- التي تمر بفترة إنتاج كبيرة“.

وطالبت المصادر أصحاب المزارع، بتطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية، لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض المعدية.

ويعتبر مرض إنفلونزا الطيور من الأمراض الفيروسية المعدية، يصيب الطيور أساسًا، وقد ينتقل للإنسان ويتسبب أحيانًا بحالات الوفاة.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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