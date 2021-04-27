الثلاثاء 15 رمضان 1442 ﻫ - 27 أبريل 2021 |
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ظهور السلالة الجنوب إفريقية من كورونا في إيران

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إيران تسجل أرقام قياسية بكورونا

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تواصل إيران تسجيل الأرقام القياسية بفيروس كورونا المستجد، وقال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، إن إيران رصدت 3 حالات يشتبه في أنها إصابات بسلالة من فيروس كورونا ظهرت لأول مرة بجنوب أفريقيا.

ووصف ذلك بأنه جرس إنذار بعد أن بلغت الوفيات اليومية بمرض “كوفيد-19” مستوى قياسيا عند 496 حالة، الإثنين.

وسجلت إيران، وهي بؤرة الجائحة في الشرق الأوسط والتي تكافح لاحتواء موجة رابعة من التفشي، 462 حالة وفاة، الثلاثاء.

وتوفي حوالي 70532 من بين 2.4 مليون حالة إصابة في إيران حتى الآن، وفقا للإحصاءات الرسمية.

وقال نمكي في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي “للأسف تلقينا تقريرا عن 3 حالات إصابة بالسلالة الجنوب أفريقية من الفيروس، ونجرى المزيد من الفحوص للتأكد من هذا”.

وأضاف “نفحص كذلك حالات زوار هنود أصيبوا بفيروس كورونا، ونأمل ألا يكونوا حاملين للسلالة (الهندية) المتحورة من الفيروس… على أي حال، أجراس الإنذار هذه تبلغنا أنه يتعين علينا زيادة التباعد الاجتماعي وتحسين الالتزام بإرشادات الوقاية”.

وتخضع الأعمال غير الضرورية في إيران للإغلاق منذ 3 أسابيع.

وقالت وزارة الصحة، الثلاثاء، إنها طعمت 90% من العاملين بالقطاع الصحي، وستبدأ في تطعيم من تزيد أعمارهم على 80 عاما.

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