عاصفة مدارية تتحوّل إلى إعصار من الفئة الأولى قبالة ساحل المكسيك

أعلن المركز الوطني الأميركي للأعاصير أن العاصفة المدارية “بوني” تحولت إلى إعصار من الفئة الأولى قبالة الساحل الجنوبي الغربي للمكسيك مساء الأحد 3 تموز، محملةً برياح تبلغ سرعتها 130 كيلومترا في الساعة وهبات أعلى.

وصل بوني، وهو ثالث إعصار في موسم أعاصير شمال شرق المحيط الهادي، إلى اليابسة كعاصفة مدارية على ساحل البحر الكاريبي بالقرب من حدود نيكاراجوا وكوستاريكا مساء الجمعة 1 تموز، مما أدى إلى هطول أمطار غزيرة في جميع أنحاء المنطقة، قبل العبور إلى المحيط الهادي يوم السبت.

في السلفادور، أكدت السلطات وفاة شخص بسبب الأمطار الغزيرة. وقال رئيس السلفادور “نجيب أبو كيلة” على تويتر إنه سيتم تعليق الدراسة في جميع أنحاء البلاد، الاثنين.

وقد يصل الإعصار إلى تصنيف الفئة الثانية ليل الاثنين مع رياح تصل سرعتها إلى 177 كيلومترا في الساعة، فيما تتحرك فيه بالتوازي مع الساحل قبل أن تبتعد عن المكسيك يوم الأربعاء، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية المكسيكية.

وقالت الهيئة في تقرير إن الإعصار بوني “من المرجح أن يتسبب في ارتفاع موجات المياه إلى مستويات تهدد الحياة”.

الى ذلك، حذّرت هيئة الأرصاد الجوية المكسيكية من أن الإعصار قد يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة وانهيارات طينية وفيضانات وهبوب رياح قوية وموجات يصل ارتفاعها إلى خمسة أمتار على طول الساحل الجنوبي للمحيط الهادي في البلاد.