عالم الزلازل الهولنديّ يُوجّه الأنظار نحو اسطنبول.. ويُعلّق على الكارثة المقبلة!

بعد نشره تغريدة متعلقة بمدينة اسطنبول التركية، يواصل العالم الهولندي فرانك هوغربيتس إثارة الجدل بخصوص توقعاته المتعلقة بالزلازل.

فقد وجه هوغربيتس الأنظار إلى إسطنبول، حيث ردّ على تغريدة لإحدى متابعات حسابه على “تويتر”، تساءلت فيه عن رأيه بشأن احتمال وقوع زلزال جديد في تركيا مركزه هذه المدينة.

وقال هوغربيتس: “من الصعب جدًا تحديد إطار زمني لمثل ذلك الزلزال. آمل أن نستطيع من تحديده قبل حدوث الزلزال”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “إذا كان تموضع الكواكب واضحًا مثلما كان قبل زلزال إزميت عام 1999، فسيكون التحذير من زلزال كبير ساري المفعول”.

If the planetary geometry will be as obvious as the geometry that preceded the Izmit earthquake in 1999, then a major earthquake warning would be in effect. pic.twitter.com/jTKfFACk6a

