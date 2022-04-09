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عانينا من هذا الأمر من قبل.. الرئيس المكسيكي يرفض الغزو الروسي لأوكرانيا

منذ 4 ساعات
الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور

الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور

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قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور يوم السبت إن المكسيك لا تقبل الغزو الروسي لأوكرانيا وذلك في رسالة مصورة نشرت بالتزامن مع حدث عالمي لدعم ضحايا الحرب من الأوكرانيين.

وأضاف “نحن لا نقبل الغزو الروسي لأوكرانيا لأننا عانينا من هذا الأمر من قبل” مشيرا إلى الغزو الإسباني والفرنسي والأمريكي لدول أمريكا اللاتينية.

وتابع “نؤيد التوصل إلى حل سلمي للصراع”.

وخلال الأسبوع الماضي، دعا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الرئيس المكسيكي لحضور الحدث الذي‭‭ ‬‬نسقه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بهدف جمع أموال للاجئين الأوكرانيين والنازحين داخليا.

وقال الرئيس المكسيكي يوم الأربعاء إنه لن يتمكن من الحضور لكنه وعد بنشر تسجيل مصور “يدين الغزو”.

ويحاول لوبيز أوبرادور البقاء على الحياد في الصراع ويرفض فرض عقوبات على روسيا.

وفي حين أيدت حكومته تصويت في الأمم المتحدة يحث روسيا على سحب قواتها من أوكرانيا، امتنعت المكسيك عن التصويت يوم الخميس في الجمعية العامة للأمم المتحدة على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية.

    المصدر :
  • رويترز

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