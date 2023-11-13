عاهل الأردن يرفض أي خطة لاحتلال إسرائيل أجزاء من قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام رسمية اليوم الاثنين، أن العاهل الأردني الملك عبد الله يرفض أي خطط لاحتلال إسرائيل أجزاء من قطاع غزة أو إقامة مناطق أمنية داخل القطاع.

وفي تصريحات بالقصر الملكي، قال العاهل الأردني لكبار السياسيين الذين التقى بهم إنه لا يمكن أن يكون هناك “حل عسكري أو أمني” للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأضاف أن قطاع غزة ينبغي ألا تفصله إسرائيل عن باقي الأراضي الفلسطينية.

وكانت قد قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني بإنزال “مساعدات طبية عاجلة” فوق غزة، مخصصة للمستشفى الميداني الأردني، وذلك للمرة الثانية منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة “حماس”، وفق ما أعلن الجيش الأردني في بيان أمس الأحد.