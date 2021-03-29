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عاهل الأردن يوافق على تعديل وزاري محدود

29 - مارس - 2021
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

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وافق عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، الإثنين، على تعديل وزاري محدود في حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة.

ووفق ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية الحكومية، فإن التعديل يشمل حقيبتي العمل والصحة.

وتضمن الأمر الملكي الموافقة على تعيين فراس إبراهيم الهواري وزيرا للصحة، ويوسف محمود الشمالي وزيرا للعمل.

وبالفعل، أدى الوزيران الجديدان اليمين الدستورية ظهر اليوم، أمام العاهل الأردني في قصر الحسينية في عمان.

وحضر مراسم أداء اليمين رئيس الوزراء ورئيس الديوان الملكي، يوسف حسن العيسوي، وفق المصدر ذاته.

وقبل الملك عبدالله استقالة وزيري العمل والصحة، معن مرضي القطامين ونذير مفلح عبيدات وزيرا العمل والصحة على الترتيب، اعتبارا من 13 آذار الجاري، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.

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