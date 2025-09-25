عباس: الفلسطينيون يسعون للسلام وغزة تتعرض لإبادة جماعية

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الشعب الفلسطيني يسعى للعيش بسلام إلى جانب إسرائيل، مشيراً إلى أن القيادة الفلسطينية التزمت منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993 بالاعتراف المتبادل، فيما بقي أكثر من ألف قرار صادر عن الأمم المتحدة بشأن فلسطين دون تنفيذ.

وشدد عباس في كلمة ألقاها اليوم الخميس على أن قطاع غزة يتعرض لـ”إبادة جماعية ستسجلها كتب التاريخ”، رافضاً ما وصفه بمشروع “إسرائيل الكبرى”. وانتقد السياسات التوسعية الإسرائيلية في الضفة الغربية، ومساعي فصل القدس الشرقية عن محيطها.

كما لفت إلى أن الفلسطينيين ما زالوا يعانون منذ النكبة من القتل والاعتقالات والاستيطان، محذراً من تصاعد “إرهاب المستوطنين” في الضفة الغربية.

ولفت الرئيس الفلسطيني إلى أن القيادة الفلسطينية اعتمدت ثقافة السلام منذ توقيع اتفاق أوسلو، غير أن إسرائيل لم تلتزم بتعهداتها.

وأضاف أن مؤتمر نيويورك الأخير عبّر عن إرادة دولية حقيقية لإنهاء الصراع، وأكد بوضوح دعم المجتمع الدولي لحل الدولتين.

كما دعا عباس جميع دول العالم إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، باعتبار ذلك خطوة أساسية لترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة.